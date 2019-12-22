Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал бывшего президента Украины Петра Порошенко после информации о том, что в спортклубе «5 элемент», владельцем которого называют Порошенко, были обнаружены скрытые камеры.

«Никогда не понимал и не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда», — написал Мураев на странице в Facebook, отметив, что новость о камерах в спортклубе удивила даже его.

«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», — добавил Мураев.

Minval.az