США обеспокоены планами привлечения военной помощи извне в конфликт в Ливии, это угрожает перспективам его урегулирования, заявили в госдепартаменте.

«США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной поддержке и угрозой ЛНА (Ливийской национальной армии – ред.) использовать поставляемые из-за рубежа воздушные средства и наемников для нападения на Мисурату. Внешнее военное вмешательство угрожает перспективам урегулирования конфликта», — говорится в заявлении ведомства.

В госдепартаменте вновь осудили нападения на гражданских лиц и призвали все стороны воздерживаться от эскалации.

«Соединенные Штаты готовы сотрудничать с ООН и всеми сторонами для начала политических переговоров. Недавний инклюзивный американо-ливийский экономический диалог в Тунисе продемонстрировал, что конструктивный прогресс возможен, если внешние игроки предоставят ливийцам время и пространство для взаимодействия друг с другом», — отметили в ведомстве.

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