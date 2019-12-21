Журнал Forbes 20 декабря представил список миллиардеров, которые в 2019 году значительно потеряли в деньгах.

Наибольшую сумму потерял второй самый богатый человек Индии Азим Премджи − 14,1 миллиарда долларов. В середине марта он объявил о передаче доли в IT-компании Wipro Limited стоимостью 7,5 миллиарда долларов своему благотворительному фонду. В общей сложности за время своей бизнес-карьеры он потратил на благотворительность 21 миллиард долларов.

При этом собственный капитал бизнесмена составляет 7,2 миллиарда долларов.

На втором месте основатель Amazon Джефф Безос, общее состояние которого за 12 месяцев сократилось на 13,1 миллиарда долларов. В этом году он уступал первую строчку в рейтинге богатейших людей мира Биллу Гейтсу и Бернару Арно.

На данный момент его состояние оценивается в 109,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что Безос лишился денег из-за развода с женой Маккензи, которой он передал 25% своих акций компании. Летом состояние бизнесмена уменьшилось на 36,8 миллиарда долларов, однако рост котировок Amazon позволил ему отыграть часть потерь.

На третьем месте глава индийского медиахолдинга Essel Group Субхаш Чандра, который за год потерял 3,4 миллиарда долларов и вылетел из списка миллиардеров. Теперь его состояние составляет 660 миллионов долларов.

В начале года Essel обвинили в связи с компанией, которую индийские власти проверяли на предмет мошенничества и подозрительных транзакций.

На четвертой позиции гендиректор компании Uber Трэвис Каланик, который лишился 3,1 миллиарда долларов после неудачного IPO сервиса такси.

Акции компании с мая упали на 30%. В результате Каланик начал продавать свои ценные бумаги, попутно выплачивая за сделки серьезные налоги.

Собственный капитал бизнесмена составляет 2,8 миллиарда долларов.

Замыкает пятерку «неудачников» сопредседатель Zall Smart Commerce Group (занимается сооружением торговых центров) Янь Чжи. Он потерял около трех миллиардов долларов.

Бизнесмен, который располагает капиталом в 2,1 миллиарда долларов, объяснил потери «сложными международными экономическими условиями».

Minval.az