Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель «Газпрома».

При этом вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что РФ и Украина подпишут контракт на транзит газа сроком на пять лет.

По его словам, документ будет подписан до Нового года.

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы», — сказал Козак.

Он уточнил, что все взаимные претензии по газу урегулированы, больше судебных исков и споров не будет.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между «Газпромом» и «Нафтогазом», и между правительством Украины и российским «Газпромом», — заявил Козак.

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