Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно действуют российские наемники ЧВК Вагнера, которую связывают с так называемым «поваром Путина» — петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Anandolu.

Президент выразил сожаление в связи с присутствием в подконтрольных Хафтару районах Ливии наемников из российской военной компании «Вагнер». «Несмотря на то, что Россия официально не вмешивается в события в Ливии, к сожалению, на стороне сил Хафтара воюют российские наемники», — сказал Эрдоган.

«Как известно, у США подобных компаний много. Например, есть компании, созданные бывшими военными из Афганистана. США платят им высокую зарплату, и те воюют в Афганистане. А в Ливии наемники из компании «Вагнер» воюют на стороне сил Хафтара. Вы знаете, кто им платит <…> Было бы неправильно, если бы мы молчали об этом», — отметил Эрдоган.

В подобной ситуации Турция не может бездействовать. Анкара продолжит и далее поддерживать легитимные власти Ливии, делая все от нее зависящее, отметил Эрдоган.

Minval.az