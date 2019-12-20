Заместитель министра национальной обороны Турции Альпаслан Каваклыоглу принял участие в мероприятии, посвященном укреплению двусторонних отношений между Турцией и Японией.

На мероприятии, проведенном в резиденции посольства Японии, посол Акио Миядзима отметил вклад Каваклыоглу в развитие отношений между Турцией и Японией, а также сказал:

«Турция и Япония далеки друг от друга географически, однако наши сердца близки. То есть, два государства, одна нация».

Как отметил Каваклыоглу, если провести опрос в Турции на тему самой любимой страны и нации, то в первых строчках будет Япония и японцы:

«Потому что между нашими странами и народами есть очень большое сходство, в наших историях есть параллели. Японцы очень привержены своим традициям и обычаям, придают большое значение вопросам чести и достоинства. Японцы очень трудолюбивы и амбициозны. Благодаря этим качествам японцы пережили все тяготы Второй мировой войны, как когда-то турки пережили Первую мировую войну, и на сегодняшний день завоевали уважение и восхищение всего мира. Турецкий народ тоже высоко ценит огромный успех японского народа», – цитируют его турецкие СМИ.

Minval.az