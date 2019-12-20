Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование в стране первой вакцины против вируса лихорадки Эбола. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что случаи заболевания, вызванного вирусом Эбола, в США «очень редки». Зафиксированные случаи «были результатом заражения, полученного в других странах лицами, которые впоследствии прибывали в США, или медработниками, которые заболевали после лечения пациентов с этим заболеванием», отмечает ведомство.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке около пяти лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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