Соединенные Штаты не делают никаких исключений из санкций в отношении Ирана для третьих стран и будут применять их в случае любой деятельности, которую американская сторона считает запрещенной.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например Россия или Азербайджан.

«В некоторых случаях мы напрямую вводим санкции против физических и юридических лиц из Ирана, но есть также вторичные санкции», — пояснил американский дипломат. «Эта политика первичных и вторичных санкций существует уже какое-то время, и мы на самом деле не делаем никаких исключений из нее», — добавил Хук.

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