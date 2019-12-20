Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

«Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» — сказал американский лидер.

«Демократы в Палате представителей не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента. Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!», — добавил президент.

Американский лидер считает, что демократы не хотят отправлять утвержденные против него обвинения в рамках импичмента в Сенат Конгресса США, потому что опасаются вызова на процесс неудобных для них свидетелей.

«Причина, по которой демократы не хотят передавать статьи импичмента в Сенат, заключается в том, что они не хотят, чтобы коррумпированный политик Адам Шифф давал показания под присягой», — написал он.

«Не хотят они и того, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший куда-то осведомитель, информатор и оба Байдена», — продолжил американский лидер.

Minval.az