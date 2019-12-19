Брак Милы Кунис и Эштона Катчера переживает серьёзный кризис. Супруги ссорятся, причём, как утверждают сплетники, дело может дойти даже до развода, пишет «7Дней» со ссылкой на Star.

Причиной конфликта в семье 36-летней Милы и 41-летнего Эштона стали появившиеся на прилавках магазинов этой осенью мемуары бывшей жены Катчера — Деми Мур. В них она обрисовала Эштона в крайне неблагоприятном свете и выдвинула против него ряд обвинений. Так, она заявила, будто он принуждал её к сексу втроем, вместо поддержки высмеивал её, когда обострились её давние проблемы с алкоголем… Более того, она обвинила Эштона в том, что потеряла ребенка, которого от него ждала!

Катчер отказался публично комментировать заявления Мур. Катчер намеревался ответить на обвинения в его адрес, но в последний момент передумал. «Я хотел было ответить в жестком саркастическом стиле и собирался уже нажать кнопку «отправить твит». Но потом посмотрел на своего сына, затем — на дочку и на жену… И удалил свой твит», — признался Эштон.

Однако то, что он не вступил в перепалку с Деми и не стал опровергать её обвинения, возможно, было ошибкой. Ведь откровения Мур нанесли серьёзный ущерб его репутации. Теперь он выглядит в глазах всех тех, кто поверил Деми, законченным негодяем. И Мила вынуждена терпеть всё, что пишут и говорят теперь про её мужа в Интернете. Что не лучшим образом отразилось на их отношениях. Как утверждают, Кунис стала очень остро реагировать на каждый пустяк, устраивает мужу сцены из-за всякой ерунды… Впрочем, время покажет, чем всё это закончится…

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