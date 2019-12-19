Президент РФ Владимир Путин считает циничным сравнение сталинизма с фашизмом.

«Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упрёки… но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени», — сказал Путин на пресс-конференции в четверг (цитата по «Интерфаксу»).

Он также сообщил, что подготовит статью к 75-летию Победы: «Обязательно опубликую, попросил коллег подобрать материалы из архива. Все становится ясно, все разложено по месяцам, дням… Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции Великобритании с ним встречались, подписывали бумажки».

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