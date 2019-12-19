Буддийский монах умер от удара током, играясь на мобильном телефоне. Это является для монашеской жизни грехом, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Таиланде, где 49-летний монах Фра Руанг Йот должен был отправится в деревню для миссионерской работы. Вместо этого монах спрятался в своей хижине, где курил, пил кофе и играл на мобильном телефоне (все это для монахов считается грехом).

Когда спустя несколько дней другие монахи вернулись, то обнаружили, что Фра Руанг Йота мертв. Мужчину нашли в уже разлагающемся состоянии, а рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики.

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