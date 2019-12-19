Судьбы 1,7 миллиарда мусульман не должны зависеть от позиции пяти стран-постоянных членов СБ ООН. Подобная система миропорядка себя изжила.

Как передает «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на саммите в Куала-Лумпуре.

Президент акцентировал внимание на давлении, с которым столкнулась Анкара в последние годы.

По его словам, попытки давления на Турцию сопровождались потоком клеветы, попыткой военного переворота, поддержкой терроризма и стремлением разрушить турецкую экономику.

Однако Анкара не изменила свою позицию, отметил глава государства.

«Несмотря на рост давления на Анкару, Турция все более четко заявляла о поддержке Палестины, Аракана (провинция Мьянмы), Ливии, Сомали и Сирии. Анкара все более яро заявляла о необходимости реформирования ООН», — сказал Эрдоган.

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