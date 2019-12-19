Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила обе статьи обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Как передает ТАСС, главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса.

В поддержку первого пункта обвинения проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против проголосовали 198 конгрессменов, один также воздержался. В первом случае среди противников обвинения Трампа были двое демократов — Джефф ван Дрю (от штата Нью-Джерси), который в скором времени, как ожидается, перейдет в Республиканскую партию, а также Колин Петерсон (от Миннесоты). При голосовании по второй статье обвинения против высказались уже трое членов Демократической партии — к ван Дрю и Петерсону присоединился Джаред Голден (от штата Мэн).

Воздержавшимся законодателем в обоих случаях оказалась Тулси Габбард (от штата Гавайи), входящая в число претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. «Я не могла с чистой совестью голосовать против импичмента, потому что считаю президента Трампа виновным в правонарушениях. Я также не могла <…> голосовать за импичмент, потому что снятие действующего президента с должности не должно быть кульминацией ангажированного процесса, подпитываемого межпартийной враждой, которая так сильно разделила нашу страну», — объяснила позднее свое решение Габбард. Ее заявление цитирует телекомпания CBS.

Теперь обвинительное заключение должно быть передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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