На встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже удалось преодолеть «затишье», царившее на протяжении последних лет в урегулировании конфликта на востоке Украины, но результатов переговоров было недостаточно для снятия санкций против России.

Как передает ТАСС, об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.

«Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции», — сказала она. Меркель напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер до июля 2020 года.

Minval.az