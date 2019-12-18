На кулинарном телешоу Berry Royal Christmas, показанном по британскому телевидению, Кейт Миддлтон не только блеснула своими способностями по части выпечки, но и рассказала, с чего начался роман с принцем Уильямом.

Готовя десерты под руководством известного автора кулинарных книг Мэри Берри, Кейт решила предаться воспоминаниям. Герцогиня рассказала, что в теперь она проводит на кухне гораздо больше времени, чем её муж Уильям, готовя еду для своей семьи. «Он смирился с моей готовкой!» — пошутила герцогиня. На что её супруг ответил ей в тон: «Вот поэтому-то я такой худой, что мне приходится это есть!»

Однако, как поведала Кейт, она была «главным поваром» в семье далеко не всегда. Когда она ещё только познакомилась с Уильямом, готовкой занимался он. Тогда, в 2001-м, они учились оба в University of St.Andrews и снимали вместе жилье. Как рассказала Кейт, Уильям в то время делал всё, чтобы её впечатлить, и в этом преуспел «Он готовил тогда самые разнообразные блюда, стараясь произвести на меня впечатление. Особенно ему удавались «спагетти болоньезе». И ещё он был очень хорош по части приготовления завтраков», — вспоминает законная супруга принца (цитата по «7Дней»).

Что же касается самой герцогини, то она, по её собственному признанию, обожает заниматься выпечкой. «Нередко ближе к полуночи, когда дети уже спят, я вожусь на кухне, готовя очередной тортик. Правда, у меня почти всегда происходит что-то не то с пропорциями. У меня почему-то всегда получается всего слишком много — и теста, и крема!» — с улыбкой призналась Кейт.

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