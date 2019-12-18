Инициатива Евросоюза «Восточное партнерство» направлена на отрыв от России ближайших стран-соседей, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Еще до 2014 года тревожным знаком в отношениях Россия-ЕС стал запуск инициативы «Восточное партнерство», направленной по существу – как подтвердилось в дальнейшем – на отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. Печальные последствия этой эгоистичной политики ощущаются и по сей день», – заявил Лавров в статье «Соседи по Европе» для «Российской газеты», опубликованной в среду.

Такое мнение министр высказал, отмечая ранее обсуждавшуюся концепцию четырех общих пространств Россия-ЕС, которая “опиралась на обоюдное понимание опасности и контрпродуктивности попыток ставить наших общих соседей перед выбором “ЕС или Россия”.

Лавров также заявил, что Евросоюз пытается искусственно разделить европейский континент, поскольку «ЕС на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной». «В брюссельском лексиконе термин «Европа» окончательно стал синонимом “Европейского союза». Подается так, будто есть Европа «настоящая» – это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев».

По мнению главы МИД РФ, тем самым в ЕС “пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю”. “Чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы, к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления”, – отметил Лавров.

Между тем, министр полагает возможным расширение сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евросоюзом в контексте концепции президента РФ Владимира Путина по формированию “Большого Евразийского Партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента”.

“Экономической основой подключения членов ЕС к такому Партнерству может стать сотрудничество по линии Евросоюз – Евразэс. Сопряжение потенциалов двух крупных региональных рынков, гармонизация их торгово-инвестиционных режимов будет способствовать усилению позиций всех участников мировой торговли. А также – что немаловажно – позволит избежать в будущем ситуаций, когда наши “общие соседи” вновь искусственно окажутся перед примитивным выбором – либо с ЕС, либо с Россией”, – полагает Лавров.

Программа “Восточное партнерство” нацелена на политическую и экономическую интеграцию Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Minval.az