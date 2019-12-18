Рэпер Тимати познакомился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в 2008 году после концерта канадской певицы Нелли Фуртадо, во время которого у него произошел конфликт с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым.

Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

На разогреве у Фуртадо выступал Дима Билан, в середине концерта они должны были спеть дуэтом. По словам Джабраилова, на концерт приехал Тимати с охраной и заявил, что вместо Билана петь с Фуртадо будет он. Тимати зашел в гримерку певицы, подарил бутылку водки в виде автомата Калашникова и предложил зачитать рэп во время одной из ее песен.

Об этом узнала продюсер Билана Яна Рудковская, которая сидела в зале вместе с Джабраиловым. Она попросила бизнесмена повлиять на Тимати. Джабраилов велел певцу «не влезать» и оставил у гримерки «своего бойца».

Несмотря на просьбу Джабраилова, Тимати вышел на сцену и начал читать рэп во время песни Фуртадо. По словам бизнесмена, у певицы «случилась истерика, на место хотели вызывать чуть ли не атташе посольства Канады». Джабраилов пошел за кулисы, дал Тимати пощечину и возмутился произошедшим.

«Бегут охранники Тимати, а за ними идет мой боец, весь лоб в крови. Я спрашиваю: „Тебя побили?“ А он говорит, что это он всех их отоварил», — рассказал бизнесмен.

После этого рэпер позвонил известной певице, на которую, по словам Джабраилова, были «виды» у Кадырова. Вместе с ней Тимати поехал к главе Чечни, чтобы попросить о помощи. «И Рамзан вместо того, чтобы послать этого сопляка в подштанниках, звонит мне и говорит: „Ко мне пришел певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло“», — рассказал Джабраилов.

Рассказ подтвердил изданию близкий друг Тимати.

Сам рэпер говорил, что они с Кадыровым несколько раз виделись на концертах в Москве, потом возникла «сложная ситуация» и он через знакомого обратился к главе региона за помощью. После этого, по словам Тимати, они не общались несколько лет, а потом подружились во время его поездки в Чечню.

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