Семья из британского города Лестер рассказала о двухлетней дочери, которая превратилась в старушку из-за «болезни Бенджамина Баттона». Об этом сообщает Daily Mail.

Исла Килпатрик-Скритон (Isla Kilpatrick-Screaton) появилась на свет в 2017 году. Девочка страдает от уникальной разновидности мандибулоакральной дисплазии — врожденного заболевания, вызывающего деформацию костей. Из-за мутации ее клетки стареют быстрее обычного, поэтому ребенок выглядит старше своих лет.

Родители стараются относиться к этому с юмором и в шутку зовут дочь «бабушкой». К двум годам ее вес достиг лишь 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы. Из-за тонких дыхательных путей девочке трудно дышать. Кроме того, у нее нашли порок сердца. Ребенок не может говорить и вынужден общаться при помощи языка жестов.

Врачи никогда не сталкивались с мутацией, найденной у Ислы. В честь рассказа и фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», герой которых родился 80-летним стариком, генетическую особенность девочки окрестили «болезнью Бенджамина Баттона».

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