Дэвид Копперфильд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых иллюзионистов. Его состояние оценивается в 875 миллионов долларов, пишет Forbes.

Фокусник имеет также самую обширную коллекцию «волшебных реликвий». Копперфильд прославился своими номерами с исчезновением статуи Свободы и с прохождением через Великую Китайскую стену.

63-летний «волшебник» продолжает активно работать и удивлять публику.

«Серебро» досталось американскому дуэту Пенн и Теллер с доходом в 28 миллионов долларов. Пара выступает с 1975 года. Сейчас у них свое развлекательное телешоу.

Замыкает тройку лидеров группа фокусников The Illusionists. Шоу признано самым кассовым в истории Бродвея.

Minval.az