Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя парламента Кыргызстана Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова.
Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Дата: 2019/12/17 16:41
Раздел: Новость
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