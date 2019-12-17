Новоизбранный патриарх Стамбульской епархии Армянской церкви, епископ Саак Машалян выступил против принятого 12 декабря Сенатом США резолюции о признании «геноцида армян» в Османской империи

В интервью изданию Sabah Машалян сказал, что «страдания армян 100-летней давности стали инструментом экономического и политического давления на Турцию».

«Мы хотим, чтобы о проблеме говорили не парламенты разных стран, а люди, которые живут на этой земле. Мы хотим улучшения отношений Армении и Турции. Однако, вместо этого о наших проблемах говорят третьи страны, находящиеся за океаном», — заявил Машалян.

Он назвал аморальными попытки надавить на Турцию используя армянский вопрос.

Он выступил за создание совместной комиссии историков, которая должна дать оценку событиям 1915 года.

«Армянская община интегрирована в жизнь Турции. У нас общая судьба. Мы забыли, что случилось 100 лет назад. Мы решили жить в этой стране. Это то, что отделяет нас от Диаспоры и Армении. Мы пережили травму 1915 года и каким-то образом излечили ее, оставаясь в этой стране», — подчеркнул Машалян.

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