Компания Sony выпустила обновленную версию клипа на трек Last Christmas британского дуэта Wham!, в честь 35-летия выпуска сингла и приближения Рождества, сообщает The Verge.

В декабре 1984 года го дуэт Wham!, состоящий из певцов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли, выпустил композицию Last Christmas, изданную рекорд-компанией Epic Records. Сингл стал одним из всемирных символов Рождества и был включен впоследствии в альбом Music from the Edge of Heaven.

35 лет спустя студия Sony Music Entertainment выпустила обновленную версию клипа на песню Wham! — теперь его можно посмотреть в разрешении 4K. Отмечается, что в улучшенной версии видео настолько четкое изображение, что «кажется, будто Sony наняла актеров и переодела их в костюмы 1980-х».

Сингл был распродан в количестве более миллиона копий (на старте продаж) и стал самым продаваемым синглом в истории чартов Великобритании, не достигший первого места.

Оригинальное видео:

Minval.az