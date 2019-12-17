Министр обороны США Марк Эспер пока не может сказать, насколько серьезно власти Турции настроены на закрытие авиабазы Инджирлик для американских военных.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в понедельник журналистам, добавив, что намерен прояснить этот вопрос в разговоре со своим турецким коллегой.

«Раньше мне об этом не докладывали», — цитирует министра агентство Reuters. Он отметил, что узнал о заявлениях турецких властей из СМИ. «Так что мне нужно поговорить со своим коллегой из оборонного ведомства [Турции], чтобы понять, что они действительно имеют в виду, а также насколько они серьезны», — добавил Эспер.

По его словам, если Анкара серьезно говорит о закрытии базы для США, то этот вопрос должен обсуждаться с НАТО. «Начнем с того, что они являются суверенной страной, так что у них есть неотъемлемое право размещать у себя или не размещать базы НАТО и иностранные войска», — сказал он. «Если они действительно говорят это всерьез, то это затрагивает весь альянс, обязательства перед альянсом», — подчеркнул Эспер. «Я думаю, что вопрос тут опять же в том, какого курса Турция придерживается в отношении НАТО», — добавил министр.

Minval.az