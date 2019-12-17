Крупнейшие американские регионы по добыче сланцевой нефти сталкиваются с замедлением экономического роста из-за сокращения расходов нефтегазовых компаний, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Применение технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) позволило США стать крупнейшим производителем нефти в мире, а также нетто-экспортёром нефти и нефтепродуктов впервые за несколько десятилетий и стимулировало экономику страны. Однако наблюдавшийся в последние годы быстрый рост добычи начал замедляться в связи с тем, что компании концентрируются на повышении прибыли, а не на расширении деятельности, чтобы удовлетворить инвесторов.

В 2020 году ожидается дальнейшее сокращение расходов. Согласно прогнозу аналитической компании Rystad Energy, инвестиции в добычу сланцевой нефти в Северной Америке снизятся примерно на 6% в этом году и на 14% в следующем с учётом инфляции.

Компании также сокращают рабочие места. По данным Бюро трудовой статистики США (Bureau of Labor Statistics, BLS), занятость в области обслуживания нефтяных месторождений сократилась на 5% за 12 месяцев, завершившихся в октябре, с учётом сезонного фактора.

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