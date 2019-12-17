57-летний Том Круз влюбился снова. Причём он возлагает на свой едва начинающийся роман очень большие надежды. Его новой избранницей стала 38-летняя звезда сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери. Об этом, как пишет «7Дней», сообщило англоязычное издание Star, получившее информацию от инсайдера.

Как сообщил информатор, Том «обхаживает» Мишель уже несколько месяцев. Как оказалось, актёр — большой поклонник сериала и таланта актрисы. А этим летом он столкнулся с ней на одном из приёмов и был окончательно сражён её обаянием и красотой. С тех пор он успел побывать с ней на нескольких тайных свиданиях. А в начале этого месяца их впервые видели вместе на церемонии British Fashion Award. Хотя на красной дорожке они появились по отдельности, в зале они сидели рядом. А на последовавшей за церемонией вечеринке, Том буквально не отходил от Мишель.

Как утверждает один из приятелей Круза, актёр, который ещё в 2012 году развелся со своей супругой Кэти Холмс, уже строит далеко идущие планы в отношении Докери. Он уже представляет её себе в качестве законной супруги, с которой проведёт остаток жизни. Между тем, друзья считают, что Том явно торопится. Ведь он пока даже не стал её «эксклюзивным» бойфрендом: параллельно с ним она встречается с музыкальным менеджером Джаспером Уоллер-Бриджем. Однако сам Том уверен, что сумеет окончательно завоевать Мишель. Между прочим, даже если ему это удастся, Докери придётся ещё пройти через утверждение её кандидатуры сайентологами-консультантами Тома, без одобрения которых он не решается совершить ни одного важного шага.

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