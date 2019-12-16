Житель английского города Сомертон Рон Шеппард собирался жениться в девятый раз, однако неожиданно передумал и разорвал помолвку, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

71-летний Шеппард впервые сочетался законным браком в 1966 году. Пара прожила вместе год и развелась. С тех пор британец был женат еще семь раз, и все его браки заканчивались разводами.

В прошлом месяце отец восьмерых детей сделал предложение 30-летней Роуз Хэнс. С женщиной он общался только по интернету и пообещал ей, что возьмет в жены после того, как та закончит обучение на медсестру в Гане.

На днях пара должна была наконец встретиться, но в последний момент Шеппард дал Хэнс от ворот поворот. Он заявил, что женщина на него, якобы, давит и торопит его с женитьбой, а он вдруг понял, что не любит ее.

Теперь, пожилой серцеед решил засесть за написание книги об отношениях, поскольку «у него есть опыт».

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