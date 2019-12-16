Демократы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США обвинили американского лидера Дональда Трампа во взяточничестве и мошенничестве с использованием телефона. Об этом говорится в опубликованном в понедельник 169-страничном отчете по двум утвержденным в пятницу статьям обвинения президента, передает ТАСС.

Глава государства «должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки», указано в докладе.

В отчете утверждается, что Трамп совершил «многочисленные федеральные преступления». Президент-республиканец, по версии его оппонентов-демократов, «предал народ этой страны» и должен быть отстранен от должности.

Демократы считают главным свидетельством злоупотребления властью со стороны главы вашингтонской администрации его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля. По версии демократов, Трамп оказывал давление на украинского лидера с целью побудить Киев помочь переизбраться на второй срок в 2020 году. Именно этот разговор демократы приравнивают к «мошенничеству с использованием телефона», которое «проводилось в рамках схемы взяточничества».

В документе указываются и «отягчающие обстоятельства» дела, которые выражаются в том, что глава Белого дома через своих советников и помощников откладывал встречу с Зеленским в американской столице. К этим обстоятельствам демократы отнесли и заморозку предназначавшейся Украине военной помощи в размере $400 млн.

Демократы подчеркнули, что доказывать факт нарушения закона не требуется для обоснования импичмента. «Отцы-основатели не были дураками. Они разрешили импичмент по определенной причине, и эта причина была бы опустошена, если бы импичмент ограничивался только преступлениями», — говорится в докладе.

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