Турция направила правительству национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи спецназ, военных советников и военную технику.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара законным лидером.

«Турция направила спецназ в Триполи для защиты членов правительства нацсогласия», — говорится в сообщении телеканала.

По данным источников, «правительство нацсогласия попросило у Турции военную технику, и последняя ее отправила».

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