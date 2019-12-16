Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк в интервью изданию «Европейская правда».

«Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — сказал М.Соколюк.

Он отметил, что законопроект предстоит обсудить в Верховной раде.

«Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом… Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов», — пояснил глава миграционной службы.

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