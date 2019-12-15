Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией. Об этом ообщает Reuters.

По словам Эрдогана, Москва и Вашингтон обещали добиться отхода курдских военизированных отрядов из зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы. «Они заявляли, что террористов на этой территории не будет, но они там все еще есть», — заявил турецкий президент. По его словам, местные жители по-прежнему просят у Анкары военной помощи, а отряды курдской самообороны продолжают утверждать, что они выступают от имени всех курдов.

Турецкий президент вновь обвинил сирийских курдов в том, что они тесно связаны с Рабочей партией Курдистана – действующей на юго-востоке организацией, которую в Анкаре считают террористической.

Эрдоган также заявил, что сирийские курды сотрудничают с режимом сирийского президента Башара Асада, продавая ему нефть, добытую в провинции Дейр-эз-Зор.

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