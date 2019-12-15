Несмотря на солидный возраст и звание Народного артиста России, 77-летний Лев Валерьянович Лещенко не планирует уходить на заслуженный отдых. Артиста не вполне устраивает размер его пенсии. «Моя пенсия — 30700 руб. Мне добавляют за звание народного артиста и как кавалеру 4 орденов «За заслуги перед Отечеством». А жена моя получает 8 тыс. руб. 62 коп. Поэтому когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тыс. — это вранье. Такие пенсии получают единицы — силовики, возможно», — рассказал Лев Валерьянович в интервью «Аргументам и Фактам».

Чтобы хоть как-то улучшить свое благосостояние, Лещенко занялся бизнесом. Стоит отметить, что дело артиста весьма процветающее: он развивает лесную промышленность во Владимире. «В 97 году я занимался всякими перестроечными делами. Время было тяжелое. Тогда я еще определялся, хочу ли я быть артистом. Начинал развивать бизнес. О нем мы говорить не будем, хотя он у меня есть, и еще какой. Большой лесопромышленный комплекс. Я даже знаю, что такое «харвестр» и «форвардер»», — заявил Лещенко Максиму Галкину в эфире программы «Музыкалити».

Помимо процветающего дела, Лещенко активно занимается благотворительностью. «У меня и культурный фонд, и благотворительный. Помогаю, в частности, Пенской школе-интернату для детей с ограниченными возможностями. Поэтому я на виду, в фокусе внимания», — заявил артист, добавив, что сейчас чувствует себя более популярным, чем 20-30 лет назад.

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