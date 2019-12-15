Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне сразу после нормандского саммита вызвала интерес и беспокойство, заявил русской службе «Голоса Америки» председатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Палаты представителей Конгресса США демократ Уильям Китинг.

«Какова ваша оценка недавних встреч российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом Трампом и госсекретарем Помпео в Вашингтоне?» – спросил журналист.

«Я должен сказать, что эта встреча вызвала мой интерес в связи с тем, что она состоялась через несколько часов после парижских переговоров в нормандском формате, и своим форматом – обычно встречаются министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство – мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать остальному миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине. Я бы предпочел, чтобы такая встреча прошла с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», – сказал конгрессмен.

Minval.az