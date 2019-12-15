Колин Ферт c женой сообщили, что они больше не супружеская пара. «Колин и Ливия решили расстаться. Они намерены сохранить дружеские отношения и с любовью заботиться вместе о своих детях. Просим всех уважать наше право на приватность. Дальнейших комментариев на эту тему не последует», — говорится в официальном заявлении, которое сделал от имени супругов их представитель.

Как пишет издание «7Дней», эта новость стала довольно неожиданной. Ведь всем казалось, самый трудный период для 59-летнего Ферта и его жены уже миновал. Но как видно последствия скандала, разразившегося в позапрошлом году, все же разрушили их отношения.

Так завершился 22-летний брак Колина и его жены — пары, которая долгие годы казалась почти идеальной. Во всяком случае, до тех пор пока в марте 2018-го супруги не подали в суд на итальянца Марко Бранкачча. Они обвинили его в том, что тот преследовал своими домогательствами Ливию. Но тот в ответ объявил, что был любовником Ливии, но после того, как их отношений закончились, он ее не видел и ей не звонил. Правда, написал парочку смс-ок ей и одну – ее супругу. Причем, как стало известно позднее, в послании Колину он в ярких красках живописал, как занимался сексом с его женой.

После чего Колин и Ливия были вынуждены признать, что в 2015-м они решили сделать паузу в своих отношениях. И как раз в это время у нее и приключился с роман с итальянцем. Судебный процесс был тогда вскоре прекращен — после того, как стороны заключили некое соглашение вне зала суда. А Ливия и Колин остались супругами. Однако теперь, почти два года спустя после этой истории их брак все же распался.

Колин познакомился со своей тогда еще будущей супругой в 1996-м, на съемках мини-сериала «Ностромо». Год спустя они сыграли свадьбу и поселились в Италии. С тех пор Ливия осчастливила актера двумя сыновьями. Они оба уже почти взрослые: Луке сейчас уже 18 лет, а Маттео — 16. Удастся ли Ливии и Колину после их решения о расставании на самом деле сохранить хорошие отношения и совместно заботиться о детях, покажет время.

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