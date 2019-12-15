На вооружение сил безопасности Турции поступят сотни беспилотников-камикадзе.

Проектное соглашение на поставку БПЛА – камикадзе подписали Управление оборонной промышленности Турции и турецкая оборонная компания STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ).

В рамках соглашения на вооружение сил безопасности поступят 356 беспилотников нового поколения Kargu-2 с усовершенствованной инфразвуковой системой наблюдения, более длительным периодом полета и способностью действовать автономно, пишет «Анадолу».

Первые БПЛА-камикадзе Kargu поступили на вооружение сил безопасности Турции в 2018 году.

Компания STM передала ВС Турции первые 10 БПЛА-камикадзе Kargu на безвозмездной основе.

Minval.az