Посол РФ в КНДР Александр Мацегора не исключает, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении КНДР.

«С точки зрения санкций я не исключаю, что новый курс, который руководитель КНДР обещал 1 января, он может привести к тому, что во всяком случае США и их союзники постараются санкции еще более ужесточить, вплоть до полной блокады страны», — сказал Мацегора в эфире радиостанции «Владивосток ФМ».

Россия считает, что санкционное давление усугубляет проблему, добавил он.

«Наша позиция, Российской Федерации, и с нашими китайскими коллегами, у нас она схожа», — сказал Мацегора.

Minval.az