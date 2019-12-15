Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует RT со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-западнее от города Давао на острове Минданао.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 49 км.

Как сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на местные власти, при этом погибла шестилетняя девочка.

Сообщается, что дом девочки в городе Матанао был частично разрушен из-за землетрясения, ребенок скончался в результате обрушения на нее части стены дома.

По словам мэра Матанао Винсента Фернандеса, стихия нанесла сильный ущерб городу, повреждения получили два моста, разрушена половина здания местной администрации.

Minval.az