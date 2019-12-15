Высокоточная гиперзвуковая ракета (Precision Strike Missile, PrSM) класса “земля – земля”, разрабатываемая американской оборонной корпорацией Lockheed Martin сможет преодолевать российскую систему ПВО.

Об этом американский генерал Джон Рафферти сообщил изданию Breaking Defense.

10 декабря ракета PrSM прошла успешные испытания на полигоне в штате Нью-Мексико. По их результатам ракета пролетела около 240 км и поразила условную цель.

Ожидается, что новая ракета поступит на вооружение американской армии в 2023 году. Через два года планируется выпустить модификацию, способную отслеживать по радиоизлучению движущиеся цели и поражать их.

PrSM придет на смену тактическим баллистическим ракетам ATACMS (Army Tactical Missile System), введенным в эксплуатацию еще в 1990 году.

По словам Рафферти, основной задачей нового вооружения на европейском континенте станет преодоление российской системы ПВО. В Тихоокеанском регионе ракета призвана оказывать противодействие ВМС Китая.

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