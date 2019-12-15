На улицы Рима вышли десятки тысяч людей с протестом против правого экстремизма и ксенофобии в стране. Демонстранты откликнулись на призыв организаторов так называемого движения «сардин», основанного активистами в Болонье против правопопулистской партии «Лига» бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини. Об этом сообщает DW.



Протестующие собрались на площади Порта Сан Джованни. Они держали в руках плакаты в форме сардин с написанными на них лозунгами и пели известную партизанскую песню Bella Ciao. Также участники движения изображали эту рыбу на плакатах, одеваются в костюмы сардин и приносят с собой игрушки.

«Сардины» не являются решением против всего зла. Именно люди заполняют площади своими идеями и видят врага: упрощенную идею популизма», — заявил во время выступления один из основателей движения Маттиа Сантори.

Он описал движение «сардин» как «антифашистское, за равенство, против нетерпимости и против гомофобии».

Движение «сардин» основали в середине ноября ранее неизвестными активистами в ответ на победу «Лиги» на региональных выборах в регионе Умбрия.

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