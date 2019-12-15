Более 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 927 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 529 человек (женщин – 159, детей – 270)», — говорится в тексте бюллетеня.

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