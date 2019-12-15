«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 927 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 529 человек (женщин – 159, детей – 270)», — говорится в тексте бюллетеня.
Дата: 2019/12/15 12:25
Раздел: Мир
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