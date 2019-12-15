Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы. По его словам, для поддержания работы сердца необходимо регулярно заниматься спортом и соблюдать диету, пишет Focus.

Дилл рассказал, что как доктор он пытается стать для своих пациентов хорошим примером. «Я не курю. Я соблюдаю диету, то есть употребляю мало мяса и много овощей и рыбы. Я держу свой вес», — уточнил врач.

Он отметил, что самая важная часть профилактики заболеваний сердца — это спорт и тренировки на выносливость. Доктор отметил, что совершает три часовые прогулки в неделю в независимости от погоды. По его мнению, регулярность в физических упражнениях очень важна для здоровья.

Дилл добавил, что самое пагубное влияние на сердце оказывает стресс, поскольку обычно он сопровождается плохим сном, курением, употреблением алкоголя и большого количества сладостей.

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