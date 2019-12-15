Ученые из Мичиганского университета провели исследование среди студентов и назвали «продукты-наркотики», сообщает Mail Online.

Среди еды, которая вызывает зависимость, оказались продукты с общей составляющей. Все они содержат углеводы и жир в соотношении 2:1 соответственно. Ученые отмечают, что такое же соотношение компонентов наблюдается в грудном молоке.

Для выявления опасных продуктов использовали шкалу пищевой зависимости для 35 различных продуктов. Наиболее вызывающими привыкание организма продуктами стали молочный шоколад, мороженое и пироженые, чипсы, картофель фри, а также пицца. Не меньшую зависимость вызвали у опрошенных бургеры и попкорн.

Ученые отметили, что в раннем возрасте человеческий мозг запоминает полученное от еды удовольствие. Именно поэтому во взрослом возрасте нам нравятся продукты, которые напоминают первые вкусовые ощущения.

Minval.az