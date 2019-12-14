Как отмечается, инцидент произошел на посту «Лион Бозор» в уезде Карабаг.
По данным министерства национальной обороны Афганистана, сторонники боевиков расстреляли девятерых человек.
«Вчера вечером девять солдат национальной армии Афганистана (АНА) приняли мученическую смерть от талибов в уезде Карабаг провинции Газни», — говорится в сообщении.
Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан». Боевики заявляют, что убили 32 военнослужащих, ликвидировали правительственный танк и один автомобиль.