Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 14 декабря.

Первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме, трансляцию которого вел телеканал Al Hadath.

Как известно, правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

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