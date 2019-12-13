Российский политик, президент Международной славянской академии наук профессор Сергей Бабурин обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева и его команду в разрушении Советского Союза.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Кто начал создавать все сепаратистские движения, народные фронты? Из Москвы, под кураторством руководителей ЦК КПСС. Они стали насаждать, укреплять и говорить «расшатывайте». Кто призывал армян забрать Нагорный Карабах, а азербайджанцев – не отдавать Нагорный Карабах? Из Политбюро ЦК, когда Александр Яковлев поехал в Ереван и говорил: «Немедленно принимайте решение и забирайте у Азербайджана Карабах», — сказал Бабурин.

Смотрите с 19-ой минуты:

Minval.az