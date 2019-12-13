Традиционный тайский массаж включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщается в коммюнике организации.

«В ходе своей утренней сессии в четверг межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил еще 15 элементов в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Традиционный тайский массаж, считается частью искусства и науки традиционной тайской медицины. «Как немедикаментозное лекарственное средство и мануальная терапия, он включает в себя манипуляции с телом с целью помочь сбалансировать энергии и структуру тела пациента для лечения болезней, предположительно вызванных обструкцией потоков энергии вдоль линий «сен» (каналы, проходящие через организм человека и переносящие потоки жизненной энергии). Массаж происходит из практик ухода за собой в древнем тайском крестьянском обществе. Опыт практиков передавался из поколения в поколение, превращаясь в формальную систему знаний», — отмечается в коммюнике.

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены и другие элементы, в том числе навыки игры на ирландской арфе, праздник целестинского прощения (Италия), силат — боевое искусство самообороны и выживания, основанное на Малайском архипелаге, карнавал в Поденсе (Португалия).

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