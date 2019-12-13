Белорусы-мусульмане — «это золото». Об этом во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Эти люди — золото. Они никогда меня не подводили. Никогда», — сказал белорусский лидер.

При этом он добавил, что «у нас мусульман не обижают!».

В свою очередь Минниханов заверил своего белорусского коллегу в том, что мусульмане действительно никогда его не подведут. По его мнению, «многим надо позавидовать таким условиям», в которых мусульмане живут в Белоруссии. «Они рассказывали о своей жизни и очень довольны динамикой развития страны. В то же время они сохранили свою самобытность», — отметил президент Татарстана.

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