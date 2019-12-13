Соединенные Штаты считают, что Турция должна избавиться от российских систем ПВО С-400, заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

«Наша позиция по С-400 заключается в том, что, если Турция хочет вернуться в строй, путь сначала избавится от С-400. Это не означает, что она может держать их на запертом складе, она должна именно избавиться от этой системы вооружения», — сказал он на брифинге в ведомстве.

Хоффман отметил, что Пентагон пока не видит «никаких признаков того, что они изменили курс и стремятся двигаться в другом направлении».

Помощник министра заявил, что в США и НАТО «обеспокоены» проблемами вокруг приобретения Турцией С-400 и возможным исключением ее из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, а также «серьезно озабочены» вторжением Турции в Сирию.

«Но мы надеемся убедить их и дать понять, что путь вперед для них — работа с США и НАТО. Это лучше, чем идти в другом направлении», — подчеркнул Хоффман.

Ранее руководство Турции исключило отказ от закупленных российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара может обратиться к России за альтернативой американским истребителям F-35, если Вашингтон откажется их поставлять.

Minval.az