Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки «нелепой».

«Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!», — написал Трамп в своем Twitter, прокомментировав таким образом сообщение о победе Тунберг в номинации, передает РИА Новости.

Тунберг уже изменила описание своего профиля в Twitter, теперь там значится «Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом».

Тунберг в среду стала «Человеком года-2019» по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

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