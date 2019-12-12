Журнал Forbes в своем традиционном рейтинге назвал в четверг канцлера ФРГ Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года.

Меркель уже девятый год подряд возглавляет рейтинг издания.

Согласно размещенному на сайте изданию списку, в ТОП-5 также вошли председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра.

На 38-м месте расположилась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 40-й строчке — королева Великобритании Елизавета II. Дочь президента США Иванка Трамп заняла 42-е место, а первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен — на 50-й.

Единственной россиянкой в списке 100 самых влиятельных женщин оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 53-ю строчку, передает агентство «Интерфакс».

На последнем месте рейтинга Forbes оказалась юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

«В 2019 году женщины по всему миру взяли на себя инициативу, заняв ведущие роли в правительствах, бизнесе, филантропии и СМИ», — говорится в статье Forbes, опубликованной вместе с рейтингом.

Издание также поясняет, что рейтинг составляется на основе нескольких факторов, в том числе упоминаемости в СМИ, размера состояния и степени влияния на события в мире.

Minval.az